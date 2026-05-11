È stata avviata la fase operativa per contrastare l'erosione della “costa alta” in Puglia, con l'impegno di oltre 26 milioni di euro destinati ai lavori. Le autorità hanno annunciato l'inizio delle attività per intervenire sul territorio, coinvolgendo diversi enti e imprese. L’obiettivo è proteggere le aree costiere colpite dall’erosione, attraverso interventi mirati e risorse finanziarie specifiche.

Nel provvedimento la Regione Puglia evidenzia che l’aumento dell’erosione costiera è direttamente collegato ai cambiamenti climatici e alla crescente frequenza di eventi meteomarini intensi che stanno accelerando i processi erosivi lungo le coste pugliesi. Per questo gli interventi vengono qualificati come opere di “preminente interesse nazionale” e di carattere prioritario. Con la pubblicazione della determina si apre ora la fase operativa della procedura: i Comuni pugliesi dovranno presentare studi preliminari relativi a interventi localizzati in aree classificate a rischio geomorfologico o interessate da eventi calamitosi negli ultimi sei anni.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Erosione della “costa alta” pugliese, parte la fase operativa che mobilita oltre 26 milioni di euro

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