atp dubai 2026 simone bolelli ed andrea vavassori annullano due match point ed approdano ai quarti

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto una partita sorprendente a Dubai, perché hanno annullato due match point e sono passati ai quarti di finale. La causa della loro vittoria è stata una rimonta intensa e una grande determinazione in campo. La loro capacità di restare concentrati ha permesso loro di recuperare una situazione difficile contro una coppia avversaria molto forte. La sfida prosegue con altri incontri importanti nel torneo.

Rimonta vincente per Simone Bolelli ed Andrea Vavassori nel primo turno dell’ ATP 500 di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti: gli azzurri, accreditati della testa di serie numero 4, sconfiggono la coppia formata dall’indiano N. Sriram Balaji e dall’austriaco Neil Oberleitner, in tabellone con una wild card, con lo score di 5-7 7-6 (8) 10-5 dopo un’ora e cinquanta minuti di gioco, annullando due match point agli avversari nel secondo set. Nei quarti di finale la sfida sarà contro la coppia ceca formata da Petr Nouza e Patrik Rikl. Nel primo set i servizi sono a lungo dominanti, tanto che nei primi otto game giocati sono appena sei i punti vinti in risposta, e così si arriva senza patemi sul 4-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

ATP Doha 2026, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori vincono in rimonta ed approdano ai quarti di finaleSimone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato la qualificazione ai quarti di finale a Doha, dopo aver vinto una partita difficile contro Pavlasek e Smith.

ATP Adelaide 2026, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori sconfitti in semifinale in doppioNel torneo di doppio dell’ATP Adelaide 2026, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, sesti nel seeding, sono stati eliminati in semifinale dalla coppia composta da Harri Heliovaara e Henry Patten.

