Milano – “La mia prima esibizione milanese l’ho fatta nel 2006 al Rock’n’Roll di via Bruschetti e fra il pubblico c’era pure l’allora Presidente del Consigli o Romano Prodi, non so perché, ma era lì”, ricorda Ermal Meta, nell’attesa di salire martedì sul palco del Fabrique con le canzoni del nuovo album “Funzioni vitali”, per sottolineare che il suo legame con la città è sempre stato musicale. “Ricordo che noi ‘nuove proposte’ suonavamo due canzoni a testa sotto lo sguardo di Caterina Caselli. Insomma, una serata abbastanza particolare. Pure il mio primo disco da professionista l’ho fatto qui. In studio conobbi Corrado Rustici, produttore straordinario da cui ho imparato moltissime cose, anzi, potrei quasi dire che m’ha insegnato a fare questo mestiere.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ermal Meta e le sue Funzioni vitali: “Il mondo brucia, racconto verità”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Ermal Meta a Firenze: il nuovo tour club con Funzioni Vitali? Cosa scoprirai Come cambierà il suono di Ermal Meta nei club rispetto a Sanremo? Perché i proventi del nuovo libro andranno a Save the Children?...

Ermal Meta ricorda quando ha incontrato in orfanotrofio le due ragazze poi diventate sue figlie: «Mi hanno detto “A noi grandi non ci vuole mai nessuno”»Ermal Meta ha spiegato di essere tornato finalmente casa a godersi la sua famiglia dopo l'esperienza all'Ariston: «Il mio settimo Sanremo, ne ho...

Argomenti più discussi: Ermal Meta: Amo ciò che scrivo e ciò che vivo; Feste di Settembre 2026 a Lanciano, svelati i big: in piazza arrivano Ermal Meta e Fabrizio Moro; Firenze, parte il tour di Ermal Meta dal Teatro Cartiere Carrara; Feste di settembre 2026: Ermal Meta e Fabrizio Moro nelle serate clou.

Petizione per far aggiungere in scaletta Il coraggio non manca ad Ermal Meta RT e cuora se sei d'accordo x.com

Eurovision attraverso la lente della diaspora reddit

Chi è Chiara Sturdà, compagna di Ermal Meta | Le mie tre figlie hanno sconvolto i miei pianiChiara Sturdà, compagna di Ermal Meta: chi è la donna al suo fianco dal 2020? I due sono diventati genitori di Fortuna nel 2024 ... ilsussidiario.net