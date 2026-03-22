Ermal Meta ha spiegato di essere tornato finalmente casa a godersi la sua famiglia dopo l'esperienza all'Ariston: «Il mio settimo Sanremo, ne ho fatti quattro nei Big e tre nei Giovani. L'ho vissuto bene, quest'anno, sapendo il significato della canzone che portavo sul palco. Avvertivo una certa responsabilità, anche e soprattutto nei riguardi di me stesso». Quindi Ermal Meta, che è il più grande di tre fratelli, ha aperto il capitolo paternità. E ha raccontato di quando ha conosciuto quelle che sarebbero diventate le sue figlie adottive: all'epoca dell'incontro avevano 15 anni e sono entrate ufficialmente a far parte della famiglia Meta al compimento della maggiore età (in quanto Ermal e la compagna non sono sposati, quindi l'adozione tradizionale non era un'opzione percorribile). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ermal Meta ricorda quando ha incontrato in orfanotrofio le due ragazze poi diventate sue figlie: «Mi hanno detto “A noi grandi non ci vuole mai nessuno”»

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Ecco l'intervista integrale ad @MetaErmal oggi a #Verissimo x.com