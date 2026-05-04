Ermal Meta ha annunciato un nuovo tour nei club che prenderà il via a Firenze, in cui presenterà le sue canzoni in un formato diverso rispetto alla partecipazione a Sanremo. Nel corso di questa tournée, il cantante utilizzerà funzioni vitali per modificare il suono delle sue performance dal vivo. I proventi del suo ultimo libro saranno destinati a sostenere l’associazione Save the Children.

? Cosa scoprirai Come cambierà il suono di Ermal Meta nei club rispetto a Sanremo?. Perché i proventi del nuovo libro andranno a Save the Children?. Dove si sposterà il tour dopo la tappa fiorentina?. Cosa nasconde il legame tra la canzone Stella stellina e il racconto?.? In Breve Tour nei club tra maggio e giugno con tappe a Bologna, Milano e Roma.. Proventi del libro Stella stellina destinati all'organizzazione Save the Children.. Collaborazione musicale con Dardust e illustrazioni di Michele Bernardi per il progetto.. Biglietti per i club disponibili a 49 euro per parterre e 69 euro per galleria.. Il mercoledì 6 maggio 2026 il Teatro Cartiere Carrara di Firenze ospiterà Ermal Meta per una tappa fondamentale del suo nuovo tour nei club.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ermal Meta a Firenze: il nuovo tour club con Funzioni Vitali

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