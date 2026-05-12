' Erik Bertsch' recital incentrato sulla figura del compositore inglese George Benjamin

Mercoledì 13, al Ridotto del Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara, si terrà un recital dedicato alla figura del compositore inglese George Benjamin. L’evento, organizzato da Ferrara Musica, avrà inizio alle 16 e vedrà protagonista il pianista Erik Bertsch, che interpreterà un programma incentrato sulle opere del compositore britannico. La serata si articolerà in un pomeriggio dedicato alla musica contemporanea e alle composizioni di Benjamin.

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