' Erik Bertsch' recital incentrato sulla figura del compositore inglese George Benjamin

Da ferraratoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 13, al Ridotto del Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara, si terrà un recital dedicato alla figura del compositore inglese George Benjamin. L’evento, organizzato da Ferrara Musica, avrà inizio alle 16 e vedrà protagonista il pianista Erik Bertsch, che interpreterà un programma incentrato sulle opere del compositore britannico. La serata si articolerà in un pomeriggio dedicato alla musica contemporanea e alle composizioni di Benjamin.

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Pomeriggio articolato al Ridotto del Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara, mercoledì 13. L’evento di Ferrara Musica inizierà alle 16.30 con un incontro condotto da Enzo Restagno, direttore artistico dell’associazione, che illustrerà in anteprima le linee programmatiche e i contenuti della.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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