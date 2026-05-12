' Erik Bertsch' recital incentrato sulla figura del compositore inglese George Benjamin
Mercoledì 13, al Ridotto del Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara, si terrà un recital dedicato alla figura del compositore inglese George Benjamin. L’evento, organizzato da Ferrara Musica, avrà inizio alle 16 e vedrà protagonista il pianista Erik Bertsch, che interpreterà un programma incentrato sulle opere del compositore britannico. La serata si articolerà in un pomeriggio dedicato alla musica contemporanea e alle composizioni di Benjamin.
Pomeriggio articolato al Ridotto del Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara, mercoledì 13. L’evento di Ferrara Musica inizierà alle 16.30 con un incontro condotto da Enzo Restagno, direttore artistico dell’associazione, che illustrerà in anteprima le linee programmatiche e i contenuti della.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Notizie correlate
HumanCare 2026: a Genova i professionisti italiani della salute per un nuovo modello di cura incentrato sulla personaGrande partecipazione, confronto di alto profilo e una rete nazionale sempre più ampia: si è chiusa HumanCare 2026, meeting nazionale dedicato...
George Orwell. Biografia di un perfetto moralista. Il grande scrittore inglese visto con gli occhi di una donnaAnche se si tratta di una prassi ormai istituzionalizzata, l’accanimento poliziesco con cui il biografo moderno persegue la ricostruzione di ogni...