Un nuovo ritratto dello scrittore inglese mette in luce aspetti meno noti della sua vita, analizzandoli attraverso gli occhi di una donna che ne ha condiviso alcuni momenti. La biografia si concentra su dettagli privati e quotidiani, evidenziando un’immagine più intima e personale dell’autore. La ricostruzione si basa su fonti e testimonianze, cercando di offrire un quadro completo di chi fosse al di fuori delle sue opere.

Anche se si tratta di una prassi ormai istituzionalizzata, l’accanimento poliziesco con cui il biografo moderno persegue la ricostruzione di ogni minuto, e privato, particolare dell’esistenza di un personaggio illustre o semplicemente famoso, provoca sempre una certa dose di fastidio. Nel caso del libro che giustamente ha avuto accoglienza molto favorevole, di Peter Stansky e William Abrahams, su Orwell: the transformation (Constable, Londra 1979) non si può inoltre non ricordare che a suo carico vi sarebbe l’espresso divieto di Orwell: il quale aveva lasciato scritto nel suo testamento di "non volere biografia". Salvo che, in questo caso, il divieto è stato in parte aggirato, ma soprattutto, non si può non riconoscerlo, superato, con obbiettive motivazioni di ricerca storica e critica.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - George Orwell. Biografia di un perfetto moralista. Il grande scrittore inglese visto con gli occhi di una donna

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