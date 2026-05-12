Ercolano | i candidati sindaco si confrontano al Forum dei Giovani per il futuro della città

I candidati sindaco di Ercolano si sono confrontati in un incontro pubblico organizzato dal Forum dei Giovani. L’evento ha visto la partecipazione di diverse figure in corsa per la carica di primo cittadino, che hanno presentato le proprie proposte e risposto alle domande dei giovani presenti. La discussione si è svolta in modo diretto e senza interventi esterni, offrendo uno spazio per ascoltare le posizioni di ciascun candidato sul futuro della città.

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"> Incontro Pubblico con i Candidati Sindaco di Ercolano. Il Forum dei Giovani di Ercolano ospiterà un importante incontro pubblico con i candidati alla carica di sindaco, fissato per sabato 16 maggio alle ore 18:00. Questo evento si terrà presso la sede dell’associazione in via Guglielmo Marconi 39, a pochi giorni dalle elezioni comunali programmate per il 24 e 25 maggio. Si tratta di un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza, un’opportunità unica per avvicinarsi ai futuri amministratori della città. Il dibattito rientra in un periodo cruciale per la vita democratica di Ercolano, poiché le scelte che verranno fatte in questo momento incidono sul futuro della comunità.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Ercolano: i candidati sindaco si confrontano al Forum dei Giovani per il futuro della città. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Chieti: i candidati sindaco si confrontano sul futuro urbanistico? Cosa scoprirai Come cambieranno i quartieri con le nuove strategie dei candidati? Perché il piano regolatore del 1969 blocca lo sviluppo di Chieti?... I candidati a sindaco si confrontano da ColdirettiMettere il cibo, l’agricoltura e il territorio al centro delle strategie di sviluppo della città per i prossimi cinque anni. Argomenti più discussi: Chi vuole governare Ercolano? I candidati sindaco si sfidano al Forum dei Giovani; Ercolano (NA). Elezioni, Schifone: 'Serve una classe dirigente pulita e capace, non il vecchio mascherato da nuovo'; Amministrative, Donzelli oggi in Campania: tappe a Mugnano con Ruggiero ed Ercolano con Schifone; Ercolano, Garzia al Mav con Manfredi e Fico: campo largo su welfare, turismo e Puc. Ercolano: i candidati sindaco si confrontano al Forum dei Giovani per il futuro della città.Il Forum dei Giovani di Ercolano si conferma come un presidio attivo di partecipazione civica, dando la possibilità alle nuove generazioni di diventare protagoniste del dibattito politico locale. Non ... napolipiu.com