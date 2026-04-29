I candidati a sindaco si confrontano da Coldiretti

I candidati a sindaco si sono incontrati in occasione di un evento organizzato da Coldiretti, che ha avuto come tema principale il ruolo del cibo, dell’agricoltura e del territorio nello sviluppo della città. Durante l’incontro sono state discusse le proposte e le idee di ciascun candidato per i prossimi cinque anni, con un focus sulle tematiche legate all’agricoltura e alla tutela del territorio urbano. L’appuntamento ha visto la partecipazione di diverse figure politiche e rappresentanti del settore agricolo.

Mettere il cibo, l’agricoltura e il territorio al centro delle strategie di sviluppo della città per i prossimi cinque anni.È questo l’obiettivo del manifesto programmatico “Coltivare il Futuro” presentato da Coldiretti Arezzo presso la sede provinciale di viale Mecenate in occasione del.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Pistoia, la Nazione mette in campo i candidati. Il dibattito sulle primarie del 12 aprile. Nesi e Capecchi oggi si confrontanoPistoia, 31 marzo 2026 – Sotto la lente d’ingrandimento finiranno i punti nevralgici della vita cittadina. Turismo, cinque proposte ai candidati sindaco da "Salerno Experience Network"Salerno Experience Network lancia cinque proposte ai candidati alla carica di sindaco di Salerno. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Elezioni, le richieste di Coldiretti ai candidati; Comunali 2026, a Torre di Mosto e Cavallino-Treporti sarà sfida a due; Faenza, Coldiretti, Confindustria, Legacoop e Confartigianato: Priorità a infrastrutture, energia, lavoro, innovazione e territorio; Coldiretti al Brennero, anche dal Bresciano in partenza per la manifestazione del 27 aprile - Radio Bruno. Elezioni Comunali Avellino 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in diretta nel capoluogoAvellino è uno dei Comuni della Campania al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale e la scelta del nuovo sindaco. Si vota domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026. Il primo ... ilmattino.it Elezioni Comunali Calitri 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in direttaCalitri è uno dei Comuni della provincia di Avellino al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale e la scelta del nuovo sindaco. Si vota domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026. ilmattino.it Salerno in Flora 2026: natura, gusto e biodiversità con il Villaggio Coldiretti "Al Parco Pinocchio dall'1 al 3 maggio" Scopri tutti i dettagli sul nostro sito! #Coldiretti #biodiversità #gusto #natura #Salerno #salernoinflora #villaggio #Cronaca #salerno #flora - facebook.com facebook