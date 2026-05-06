Chieti | i candidati sindaco si confrontano sul futuro urbanistico

A Chieti, i candidati sindaco si sono incontrati per discutere delle proposte riguardanti il futuro urbanistico della città. Durante il confronto, sono stati affrontati temi legati alla pianificazione e alle modifiche necessarie per migliorare i quartieri. È stato inoltre evidenziato come il piano regolatore approvato nel 1969 abbia limitato lo sviluppo urbano nel corso degli anni. Le proposte dei candidati mirano a definire nuovi indirizzi per l'espansione e la riqualificazione della città.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i quartieri con le nuove strategie dei candidati?. Perché il piano regolatore del 1969 blocca lo sviluppo di Chieti?. Chi garantirà la sostenibilità dei nuovi cantieri e dei servizi?. Quali soluzioni proporranno i candidati per superare l'urbanistica ferma?.? In Breve Incontro giovedì 7 maggio ore 17 presso l'auditorium Marrucino con Maria Cicchitti. Partecipano i candidati Amoroso, Carbone, Cascini, Colantonio, Legnini e Sicari. Discussione focalizzata sull'obsoleto piano regolatore generale del 1969. Votazioni amministrative previste per i giorni 24 e 25 maggio. I candidati alla guida di Chieti si incontrano giovedì 7 maggio alle ore 17 presso l’auditorium Marrucino per discutere il futuro urbanistico della città prima del voto del 24 e 25 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chieti: i candidati sindaco si confrontano sul futuro urbanistico Notizie correlate I candidati a sindaco si confrontano da ColdirettiMettere il cibo, l’agricoltura e il territorio al centro delle strategie di sviluppo della città per i prossimi cinque anni. I candidati a sindaco a confronto sul futuro dello sport aretinoArezzo, 9 aprile 2026 – Un confronto tra i candidati a sindaco su futuro, prospettive e opportunità collegate allo sport. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Elezioni comunali a Chieti: l'elenco completo di tutti i candidati; ELEZIONI COMUNALI A CHIETI: TUTTI I CANDIDATI E LE COALIZIONI; Elezioni Chieti: i sei candidati a Sindaco si sfidano su Rete8; Chieti verso il voto/2. Elezioni Chieti: i sei candidati a Sindaco si sfidano su Rete8Domani sera, alle ore 21, su Rete8 ci sarà il primo confronto tv tra i sei candidati a Sindaco di Chieti che segna l’avvio della fase più intensa della campagna elettorale ... rete8.it Comunali CHIETI: tutte le liste e i candidatiGiovanni Legnini, a capo della coalizione di centrosinistra, è sostenuto da sette liste: Partito democratico, Alleanza verdi sinistra, Movimento 5 Stelle, Polo civico, Chieti 2026, Chieti per Chieti, ... rete8.it LAVORI POTENZIAMENTO RETE IDRICA CORSO VITTORIO EMANUELE II / VIA CHIETI DAL 6 AL 11 MAGGIO 2026 Al fine di permettere i lavori di potenziamento della rete idrica su è stata emanata l’Ordinanza Dirigenziale n. 355 del 05/05/2026 - facebook.com facebook