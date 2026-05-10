Jayme Stephen il dramma | calpesta un biscotto per cani e le amputano una gamba

Una vicenda che ha dell'incredibile ha coinvolto una donna che, calpestando accidentalmente un biscotto per cani, ha subito un intervento che ha portato all’amputazione di una gamba. L’incidente si è verificato in modo improvviso, e le conseguenze hanno portato a un intervento chirurgico urgente. La donna si trova ora ad affrontare un percorso di recupero, mentre le circostanze dell’accaduto sono oggetto di approfondimento.

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Una storia drammatica, ai limiti dell'inverosimile, ma tremendamente vera: quella di una donna che inavvertitamente calpesta un biscotto per cani e finisce con l'avere una gamba amputata. È accaduto a Jayme Stephen, 39 anni, scozzese di New Pitsligo, diabetica fin dall'età di sette anni. A raccontare il suo calvario è stata lei stessa alla Bbc. Tutto è iniziato nell'ottobre del 2024, quando Jayme ha notato un livido sotto il piede, il tutto dopo aver pestato alcune crocchette per cani. Nel giro di pochi giorni la situazione è precipitata: dolori lancinanti, il piede gonfiato fino a triplicare le dimensioni normali e una grave infezione che si stava rapidamente diffondendo nel corpo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jayme Stephen, il dramma: calpesta un biscotto per cani e le amputano una gamba ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Azzannata dal suo pitbull a Ischia, le amputano una gamba. Il cane soppresso dai soccorritoriDopo la donna morta nel trevigiano, sbranata da alcuni cani, arriva un altro fatto simile da Ischia, dove una donna è stata azzannata dal suo... Pnrr, il gigante che calpesta le imprese localiIl Pnrr doveva essere il volano della ripresa, ma a Fiumicino (e non solo) rischia di trasformarsi nel colpo di grazia per le imprese locali.