Gravissima la bimba travolta dal tosaerba guidato dal papà a Loria | i medici hanno dovuto amputarle una gamba
Una bambina di 18 mesi è stata investita da un tosaerba mentre era con il padre a Loria, in provincia di Treviso. I soccorritori sono intervenuti immediatamente e la bambina è stata trasportata in ospedale. Le sue condizioni sono state giudicate molto gravi e i medici hanno deciso di amputarle una gamba. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.
Ancora gravissime le condizioni della bimba di 18 mesi investita dal tosaerba guidato dal padre a Loria (Treviso). Ricoverata in prognosi riservata a Padova, ha subito l’amputazione di una gamba. Intanto, proseguono le indagini dei Carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.🔗 Leggi su Fanpage.it
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