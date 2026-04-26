Gravissima la bimba travolta dal tosaerba guidato dal papà a Loria | i medici hanno dovuto amputarle una gamba

Una bambina di 18 mesi è stata investita da un tosaerba mentre era con il padre a Loria, in provincia di Treviso. I soccorritori sono intervenuti immediatamente e la bambina è stata trasportata in ospedale. Le sue condizioni sono state giudicate molto gravi e i medici hanno deciso di amputarle una gamba. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.