Sondo AI festeggia il suo primo anno di attività come uno dei generatori di video musicali basati sull’intelligenza artificiale più in voga rivoluzionando la creazione di video musicali

Sondo AI celebra il suo primo anno di attività, diventando uno dei principali strumenti per la creazione di video musicali attraverso l’intelligenza artificiale. La piattaforma si distingue per aver rivoluzionato il processo di produzione video, offrendo agli utenti un modo rapido e innovativo di realizzare contenuti visivi per la musica. La società ha sede a Singapore ed è stata lanciata a fine aprile 2025.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SINGAPORE, 29 aprile 2026 PRNewswire — Sondo, piattaforma di generazione di video musicali basati sull’IA, questo mese festeggia il suo primo anniversario, chiudendo un anno in cui si è rapidamente espansa fino a raggiungere oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo e ha contribuito a portare i video musicali generati dall’intelligenza artificiale nel mainstream. Quello che era nato come uno strumento creativo emergente è diventato in breve tempo un catalizzatore di cambiamenti strutturali nella produzione di video musicali, nella creazione di contenuti per i social media e nell’espressione digitale quotidiana.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Sondo AI festeggia il suo primo anno di attività come uno dei generatori di video musicali basati sull’intelligenza artificiale più in voga, rivoluzionando la creazione di video musicali Notizie correlate Leggi anche: Visibilità nei motori di ricerca basati sull’intelligenza artificiale: strategie, agenzie e strumenti Roseman, il ’padrino’ dei video musicaliNuovo appuntamento oggi alle 18 con il ciclo ’L’aperitivo parla inglese’, la rassegna ideata e organizzata da Richard Harris. Contenuti e approfondimenti Sondo AI festeggia il suo primo anno di attività come uno dei generatori di video musicali basati sull'intelligenza artificiale più in voga, rivoluzionando la creazione di ...SINGAPORE, 29 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Sondo, piattaforma di generazione di video musicali basati sull'IA, questo mese festeggia il suo primo anniversario, chiudendo un anno in cui si è rapidament ... adnkronos.com Sondo AI raggiunge i 10 milioni di utenti e 1 milione di abbonati a pagamento, ridefinendo la produzione di video musicali in un primo anno da recordSINGAPORE, 8 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Sondo, la piattaforma di creazione di video musicali basata sull'IA, ha superato i dieci milioni di utenti globali, con oltre un milione di abbonati a ... adnkronos.com