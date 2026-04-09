Il governo ha confermato di voler proseguire il proprio mandato senza modifiche o cambiamenti di squadra, affermando che non ci saranno dimissioni né rimpasti. In una dichiarazione, il presidente del consiglio ha ribadito che non sono necessarie nuove linee programmatiche, poiché quelle attuali sono state già definite nel programma di governo. Ha inoltre assicurato che il governo intende rispettare l'impegno di governare per l'intera durata della legislatura, che si prevede di cinque anni.

"Niente dimissioni, né rimpasto", "non servono nuove linee programmatiche, perché le nostre sono da sempre scritte nel programma di governo" e "governeremo per cinque anni come ci siamo impegnati a fare". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella sua "informativa sull'azione del governo", in Aula alla Camera. "Sappiano che il governo c'è, nel pieno delle sue funzioni determinato a fare del suo meglio, ancora meglio, fino all'ultimo giorno del suo mandato, non scapperemo, non indietreggeremo, non ci metteremo al riparo facendo pagare ai cittadini i soliti giochi di palazzo: governeremo come fanno le persone serie in pace con la propria coscienza", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Meloni, né dimissioni né rimpasto, il governo c'è e non scappiamo

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