Il ministro Giuli si vuole fare cacciare? Il Quirinale e le epurazioni di Merlino e Proietti

Il ministro Alessandro Giuli ha deciso di rimuovere due membri dal suo staff alla Cultura, Emanuele Merlino ed Elena Proietti. La decisione ha suscitato reazioni tra i vertici del partito di maggioranza, che hanno espresso sorpresa e commentato l’accaduto nelle chat interne. La vicenda si inserisce in un clima di tensione all’interno del partito, con alcuni che hanno commentato il gesto come un possibile tentativo di screditare il ministro.

«Ma davvero lo ha fatto? Si vuole far cacciare? Ormai ha troppi nemici». Il ministro Alessandro Giuli ha appena cacciato Emanuele Merlino ed Elena Proietti dal suo staff alla Cultura quando la rabbia dei vertici di Fratelli d’Italia finisce nelle chat. La scelta del ministro di «andare dritto», avvisando solo Arianna Meloni a decreti di licenziamento già sul tavolo, ha lasciato perplesso il partito di Giorgia Meloni. Il ministro però tira dritto: «Ma se Meloni ha potuto far dimettere Santanchè e Delmastro, perché io non posso mandare via due membri del mio staff?». E c’è chi vede l’ombra del Quirinale dietro le epurazioni. Il ministro e il partito.🔗 Leggi su Open.online

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