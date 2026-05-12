Enzo Paolo Turchi risponde a Carmen Russo sul tradimento | Mi innamorai di Laura Efrikian moglie di Morandi

Enzo Paolo Turchi ha commentato le affermazioni di Carmen Russo riguardo a un presunto tradimento, affermando di essersi innamorato di Laura Efrikian, moglie di un cantante. La discussione è nata dopo che Russo aveva dichiarato che il tradimento non rappresentava una tragedia e che non c'era nulla di grave. La vicenda riguarda le dichiarazioni pubbliche dei due e i fatti riguardanti le loro relazioni passate.

Enzo Paolo Turchi ha risposto alle parole della moglie Carmen Russo che, a proposito di tradimento, aveva dichiarato: "Non è una tragedia, non succede niente". Il coreografo ha spiegato con ironia: "Lo dice solo oggi? Sono stato innamorato di Laura Efrikian".🔗 Leggi su Fanpage.it

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