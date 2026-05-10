Carmen Russo e il rapporto con Enzo Paolo Turchi | Il tradimento non è un tragedia non succede niente
Carmen Russo ha commentato il suo rapporto con Enzo Paolo Turchi, affermando che il tradimento non rappresenta una tragedia e che, in ogni caso, non succede nulla. La lunga relazione tra i due si è articolata nel corso di oltre quattro decenni, e lei ha condiviso alcune riflessioni sul tema del tradimento, ritenendolo meno grave di quanto si possa pensare. La coppia è insieme da molti anni e continua a condividere la propria vita.
Carmen Russo, legata da oltre 40 anni a Enzo Paolo Turchi, ha parlato del tradimento: "Non è una tragedia. Arrivati a questo punto, perché no? In fondo non succede niente". E sulla gelosia: "È inevitabile".🔗 Leggi su Fanpage.it
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