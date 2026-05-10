Carmen Russo e il rapporto con Enzo Paolo Turchi | Il tradimento non è un tragedia non succede niente

Carmen Russo ha commentato il suo rapporto con Enzo Paolo Turchi, affermando che il tradimento non rappresenta una tragedia e che, in ogni caso, non succede nulla. La lunga relazione tra i due si è articolata nel corso di oltre quattro decenni, e lei ha condiviso alcune riflessioni sul tema del tradimento, ritenendolo meno grave di quanto si possa pensare. La coppia è insieme da molti anni e continua a condividere la propria vita.

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