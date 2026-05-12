Entra nel bar per un malore il titolare la sequestra e la violenta | condannato a 6 anni

Una donna di 49 anni è entrata in un bar del Quartiere Africano nel tardo pomeriggio del 29 maggio 2025, accusando un malore. Secondo quanto riferito, il titolare del locale l’ha sequestrata e successivamente violenta. La vicenda ha portato all’arresto del proprietario e alla sua condanna a sei anni di reclusione. La polizia ha avviato un’indagine per fare luce sui dettagli dell’accaduto.

Sequestrata e violentata in un bar. Questo l’incubo vissuto da una donna di 49 anni. I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio del 29 maggio 2025 nella zona del Quartiere africano. Il tribunale di Roma ha condannato a sei anni di reclusione un 29enne, titolare del locale.Violentata e sequestrata.🔗 Leggi su Romatoday.it

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