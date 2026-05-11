Entra nel bar in viale Eritrea per un bicchiere d'acqua e il proprietario la violenta | condannato a 6 anni

Un episodio grave si è verificato in un bar di viale Eritrea, dove una donna, sentendosi male, è entrata chiedendo un bicchiere d’acqua. Secondo quanto riferito, il proprietario del locale l’avrebbe condotta in cantina e avrebbe commesso violenza. La donna ha poi denunciato l’accaduto, portando all’apertura di un procedimento giudiziario. Recentemente, il proprietario del bar è stato condannato a sei anni di carcere.

Non si è sentita bene ed è entrata in un bar, dove ha chiesto aiuti e un bicchiere d'acqua: il proprietario l'ha fatta scendere in cantina e l'ha violentata.🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Picchia e violenta una 65enne mentre fa jogging nel Modenese, l’aggressore condannato a 12 anniAveva aggredito lo scorso aprile una donna di 65 anni a Tabina di Magreta mentre quest'ultima faceva jogging.

Entra per rubare le more e muore annegato nel pozzo nascosto: condannato il proprietario del terrenoIl giudice: "Il contributo causale della vittima, che si introdusse nel terreno per raccogliere more abusivamente, non scrimina le macroscopiche...

Argomenti più discussi: Ferito dopo una lite, ragazzo insanguinato si rifugia in un bar per chiedere aiuto; Di Ronza, 17 anni ai gestori del bar di Milano; Entra in un bar di notte per rubare, viene sorpreso e ucciso: condannati a 17 anni i gestori del locale; Sono stati condannati per omicidio i gestori di un bar di Milano che nel 2024 uccisero un uomo che aveva appena derubato il loro locale.

Il Comune ha già scelto, ma non lo confessa: alcune zone sono diventate sacrificabili. Milano: internazionale di giorno e mediterranea di notte. Non impedisce, contiene; non reprime, gestisce; non sceglie tra residenti e business, finge di tenerli insieme, sinché x.com

Entra nel bar in viale Eritrea per un bicchiere d’acqua e il proprietario la violenta: condannato a 6 anniNon si è sentita bene ed è entrata in un bar, dove ha chiesto aiuti e un bicchiere d'acqua: il proprietario l'ha fatta scendere in cantina e l'ha violentata ... fanpage.it