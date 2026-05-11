Entra nel bar in viale Eritrea per un bicchiere d'acqua e il proprietario la violenta | condannato a 6 anni
Un episodio grave si è verificato in un bar di viale Eritrea, dove una donna, sentendosi male, è entrata chiedendo un bicchiere d’acqua. Secondo quanto riferito, il proprietario del locale l’avrebbe condotta in cantina e avrebbe commesso violenza. La donna ha poi denunciato l’accaduto, portando all’apertura di un procedimento giudiziario. Recentemente, il proprietario del bar è stato condannato a sei anni di carcere.
Non si è sentita bene ed è entrata in un bar, dove ha chiesto aiuti e un bicchiere d'acqua: il proprietario l'ha fatta scendere in cantina e l'ha violentata.🔗 Leggi su Fanpage.it
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