Enna piano da 45 milioni | 19 progetti per la rete viaria provinciale

In provincia di Enna sono stati approvati 19 interventi sulla rete viaria, con un investimento totale di 45 milioni di euro. Tra i progetti principali ci sono le prime strade provinciali che saranno interessate dai lavori di miglioramento e manutenzione. Inoltre, si è deciso di destinare 3 milioni di euro dell'avanzo di amministrazione a interventi specifici sulla viabilità locale.

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? Punti chiave Quali strade provinciali saranno i primi cantieri a subire interventi?. Come verranno utilizzati i 3 milioni dell'avanzo di amministrazione?. Perché l'amministrazione ha deciso di usare fondi propri per Gagliano?. Chi gestirà i restanti 7,5 milioni per completare i progetti?.? In Breve Salvatore Cappa e Salvatore Ragonese coordinano i lavori su 19 progetti infrastrutturali.. Servono 7,5 milioni di euro per finanziare tre cantieri ancora da avviare.. 3,39 milioni di euro dall'avanzo amministrativo sbloccano Panoramica e ponte di Gagliano.. Interventi su SP 1, 81, 81 bis, 103 e 130 costano 3,08 milioni.. Il Consorzio di Enna ha...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Enna, piano da 45 milioni: 19 progetti per la rete viaria provinciale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Messina, il piano di Basile: 70 milioni per 45 nuovi progettiFederico Basile ha presentato domenica sera a Villa Lina, nella zona di Piazza Alpi, il bilancio degli interventi strutturali e finanziari portati... Liguria, piano da 26 milioni: 84 progetti per scuole e sicurezzaLa Liguria accelera sui progetti strategici con un massiccio afflusso di capitali destinati a 84 interventi diffusi tra ponente e levante.