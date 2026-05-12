Energia pulita e inclusione Le idee per la città del futuro
L’attenzione si concentra su come rendere le città più sostenibili attraverso l’uso di energia pulita e pratiche di inclusione. Si discutono soluzioni come l’installazione di pannelli solari, l’implementazione di piste ciclabili, la creazione di spazi verdi e il miglioramento dei sistemi di raccolta differenziata. Questi interventi mirano a trasformare gli ambienti urbani in luoghi più eco-friendly e accessibili a tutti.
Immaginiamo una città con solo energia pulita: quali sarebbero gli elementi coinvolti? Uso dei pannelli solari, biciclette, giardini, raccolta differenziata. Come possiamo convincere i cittadini? Quali saranno i vantaggi? La 3A di Acquasanta ha messo giù qualche idea a proposito. Una città in cui tutta l’energia utilizzata sia pulita, rispettosa dell’ambiente e poco costosa, senza dubbio sarebbe un luogo più sano, più silenzioso e anche più bello da vivere. Le fonti di energia non inquinano, ma rispettano la natura: davvero uno scenario futuristico. L’energia solare e l’uso di pannelli da installare sui tetti sarebbero all’ordine del giorno. Grazie al sole avremmo illuminazione pubblica anche nelle strade con gli stessi lampioni alimentati da energia solare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Anna Bensi y Dairon Gavilán | Mi Tierra y un Clamor por Cuba
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