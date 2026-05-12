Energia in Sardegna | 1,5 milioni per nuovi prototipi a Macchiareddu

In Sardegna sono stati stanziati 1,5 milioni di euro per finanziare nuovi prototipi presso i laboratori di Macchiareddu. Le piccole e medie imprese locali potranno accedere a queste strutture per sviluppare e testare tecnologie innovative. I fondi FESR saranno utilizzati per sperimentare soluzioni legate all’efficienza energetica e alle energie rinnovabili, con l’obiettivo di promuovere l’innovazione nel settore energetico isolano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come potranno le PMI sarde accedere ai nuovi laboratori di Macchiareddu?. Quali tecnologie specifiche verranno testate con i fondi FESR?. Chi potrà partecipare alla fase di raccolta delle manifestazioni d'interesse?. Perché questo investimento punta a unire ricerca e industria locale?.? In Breve Bando finanziato tramite il Programma Regionale FESR Sardegna 2021-2027.. Progetti selezionati avranno una durata compresa tra 6 e 36 mesi.. Scadenza per la presentazione delle domande fissata al 3 luglio 2026.. Carmen Atzori coordina il trasferimento tecnologico verso le imprese locali.. Sardegna Ricerche investe 1,5 milioni di euro per potenziare l’innovazione energetica e le reti intelligenti con un nuovo bando destinato a trasformare la ricerca in realtà industriale per il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Energia in Sardegna: 1,5 milioni per nuovi prototipi a Macchiareddu ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sardegna, il Tar sospende l’ordinanza del Comune di Assemini per la bonifica dell’area industriale di Macchiareddu: nuova udienza a giugnoPer uno dei siti contaminati d’interesse nazionale, in una delle zone industriali più sensibili dell’hinterland cagliaritano, a ridosso della laguna... Leggi anche: Nonchalant o lover boy, i nuovi prototipi maschili Argomenti più discussi: Sardegna: Europa, energia e sviluppo: senza strategia l’isola rischia di restare ai margini. Metano, DPCM e PEARS scelte decisive - CISL; Crisi energetica? Regione Sardegna e governo bloccano 31 impianti rinnovabili; Energia, gli assessori Spanedda e Cani replicano al ministro Urso: La Sardegna non dice no alla transizione energetica, ma alla speculazione e all’assenza di pianificazione; Decreto Aree Idonee 2025, dove si può installare il fotovoltaico con iter accelerato. Scontro regione-governo: La Sardegna non blocchi le rinnovabili. Parla il ministro Pichetto Fratin. L’energia riguarda la sicurezza nazionale. Per ogni iniziativa nascono tre comitati di protesta, ma siamo avanti con gli obiettivi 2030 - @lucianocapone x.com Energia e reti intelligenti, da Sardegna Ricerche 1,5 milioni per progetti innovativiEnergia e reti intelligenti: Sardegna Ricerche stanzia 1.500.000 euro per l'innovazione collaborativa. Pubblicato l'avviso per la raccolta di proposte sulla Piattaforma Energie rinnovabili con l'obiet ... unionesarda.it