Nonchalant o lover boy i nuovi prototipi maschili

Negli ultimi tempi, sui social sono apparsi due modelli di comportamento maschile nelle relazioni amorose. Da un lato ci sono i personaggi nonchalant, che si mostrano distanti e disinvolti, dall'altro ci sono i lover boy, più affettuosi e coinvolti. Questi due archetipi sono stati spesso osservati nelle interazioni online e nelle conversazioni tra utenti, contribuendo a creare due immagini distinte di come gli uomini si presentano in ambito sentimentale.

Ok, diciamo che categorizzare le persone non si dovrebbe fare. Però abbiamo notato che sui social sono nati due prototipi maschili nelle relazioni amorose: i nonchalant o i lover boy. E nemmeno loro sono immuni alle red e green flag. Ma soprattutto, voi preferite chi è un po’ sfuggente, o chi scrive “Ti amo” dopo una settimana? Nonchalant e lover boy: quali sono i nuovi prototipi maschili. “Io il mio lo voglio nonchalant, che si faccia un po’ desiderare”, “No, il mio deve essere ossessionato da me e cercarmi sempre”. Due poli opposti, due relazioni amorose differenti. Sui social, ormai, sono spopolati i due prototipi maschili principali, ed è in base a loro che scegliamo l’uomo adatto a noi.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Nonchalant o lover boy, i nuovi prototipi maschili 8 marzo: Mattarella chiede nuovi modelli maschili per le donneLa Presidente della ha utilizzato l’occasione della ricorrenza dell’8 marzo per lanciare un monito diretto alle istituzioni e alla società civile. Nuovi classici Game Boy disponibili su Switch Online: due titoli gratuiti per riscoprire la nostalgiaIl 4 febbraio 2026, alle 14:05, Nintendo ha lanciato un colpo di scena nel mondo del gaming nostalgico: due titoli storici per Game Boy, *Balloon...