Energia elettrica in calo | prezzo PUN oggi a 0,103 € kWh – 12 Maggio 2026

Da quifinanza.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero è sceso oggi, 12 maggio 2026, raggiungendo 0,103 euro per kilowattora. Rispetto ai giorni precedenti, si tratta di un calo evidente dell’indice PUN, che misura il costo dell’energia all’ingrosso. La quotazione si attesta a 103,22 euro per megawattora. Questo dato si riferisce alle variazioni quotidiane del mercato energetico italiano.

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Costo energia elettrica nel mercato libero. Il prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) registra oggi, 12 Maggio 2026, un netto calo rispetto ai giorni precedenti, attestandosi a 0,103 €kWh (103,22 €MWh). La variazione rispetto a ieri è del -10,1%, mentre il confronto con la media degli ultimi 7 giorni mostra una diminuzione del -15,7%. Anche rispetto alla media degli ultimi 30 giorni, il prezzo risulta inferiore del -12,1%. Per chi acquista energia nel mercato libero, il PUN rappresenta il prezzo base di riferimento, a cui vanno aggiunti oneri di sistema, tasse e costi di commercializzazione applicati dal fornitore. Data PUN (€kWh) 12 Maggio 2026 0,103 Media ultimi 7 giorni 0,122 Media ultimi 30 giorni 0,117 Massimo ultimi 30 giorni 0,151 Minimo ultimi 30 giorni 0,083 Cosa significa per le famiglie.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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