Enac i dati del traffico aereo del 2025 | Fiumicino domina il mercato nazionale ed europeo

Nel 2025, i dati sul traffico aereo mostrano che l’aeroporto di Fiumicino rappresenta circa un quarto dei voli diretti in Italia. Nel corso degli anni, questo scalo si è affermato come punto di collegamento principale con le Americhe e la Spagna, consolidando la sua posizione nel mercato sia nazionale sia europeo. La sua presenza si riflette nella quantità di voli che transita quotidianamente, confermando il ruolo centrale nel trasporto aereo del paese.

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Un quarto dei voli diretti in Italia passa per il Leonardo da Vinci da Fiumicino diventato, nel corso degli anni, un ponte con le Americhe e la Spagna. L’Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ha reso noti i dati relativi al traffico aereo italiano registrato nel 2025. Numeri che.🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Crisi jet fuel, Enac lancia l’Osservatorio permanente sulla filiera del trasporto aereoRoma, 29 aprile 2026 – In un contesto internazionale attraversato da tensioni crescenti e da inevitabili riflessi sul piano energetico, il trasporto... Vertice a Fiumicino: istituzioni e operatori a confronto sul futuro del trasporto aereoAl Terminal 5 del Leonardo da Vinci, inaugurata per l’occasione l’esposizione dell’opera “Il ramo d’oro” dell’artista Giosetta Fioroni “Desidero... Argomenti più discussi: Trasporto aereo: i dati sui passeggeri e i diritti sulla crisi carburante; Enac pubblica i dati di traffico 2025: +5% rispetto al 2024; Dati Enac: cresce del +5% la richiesta di voli ma a Crotone si eliminano le tratte; Aerei, in Italia è record di passeggeri grazie alle low cost. Ma sui voli nazionali c'è la prima frenata. A partire da fine ottobre 2026 e fino a marzo 2027, le rotte confermate da e per Crotone saranno le seguenti: Bologna, Milano-Bergamo, Torino e si attendono novità sul volo per Roma #Attualita x.com Decreto per il nucleare, Pichetto Fratin: a fine maggio arriveremo alla Camera, a fine luglio al Senato ed entro fine anno ai decreti attuativi - reddit.com reddit Enac, i dati del traffico aereo del 2025: Fiumicino domina il mercato nazionale ed europeoL'aeroporto principale della Capitale ha vissuto un anno record nel 2025, consolidando la sua posizione di primo scalo nazionale per volumi di traffico e ottenendo premi a livello europeo e mondiale. romatoday.it