Crisi jet fuel Enac lancia l’Osservatorio permanente sulla filiera del trasporto aereo

L’Enac ha annunciato l’avvio di un Osservatorio permanente dedicato alla filiera del trasporto aereo, in risposta alla crisi del jet fuel. La decisione arriva in un momento di tensioni internazionali che stanno influenzando anche il settore energetico e la disponibilità di carburanti per l’aviazione. La misura mira a monitorare da vicino le dinamiche del mercato e le eventuali ripercussioni sul trasporto aereo nazionale.

Roma, 29 aprile 2026 – In un contesto internazionale attraversato da tensioni crescenti e da inevitabili riflessi sul piano energetico, il trasporto aereo torna al centro dell’attenzione istituzionale. Non per una crisi in atto, almeno non negli scali italiani, ma per la consapevolezza che prevenire, oggi, è molto più strategico che intervenire domani. È su questa linea che si colloca la proposta avanzata da Pierluigi Di Palma, alla guida di Enac, insieme al Comitato istituzionale della Fondazione PACTA - patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo: istituire un osservatorio permanente sulla filiera del trasporto aereo, con un focus specifico sul nodo più sensibile, quello del jet fuel.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Crisi jet fuel, Enac lancia l’Osservatorio permanente sulla filiera del trasporto aereo Notizie correlate Lufthansa cancella già 20mila voli: la crisi del jet fuel per gli aereiLa più importante compagnia aerea tedesca, Lufthansa, è tra le prime in Europa ad operare tagli preventivi sui voli aerei per risparmiare jet fuel... Leggi anche: Crisi aerea: 40mila voli cancellati e il jet fuel raddoppia Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il presidente Enac a Tgcom24: Ci sono state altre crisi dei prezzi, ma il blocco di Hormuz rende tutto diverso; Trasporto aereo: ENAC-PACTA, istituire un osservatorio permanente per analizzare la catena del jet fuel; Il turismo organizzato dal ministro. Aiuti economici per la crisi e altro; Voli cancellati, tutta la verità sul caro carburante ? Rimborso? In un caso non lo avrete. Crisi jet fuel, Enac lancia l’Osservatorio permanente sulla filiera del trasporto aereoLa proposta dell’Ente nazionale per l’aviazione civile punta a individuare e gestire le criticità, rafforzando anche la resilienza complessiva del sistema ... quotidiano.net Enac, al via il monitoraggio del carburante per aereiLa Fondazione Pacta creerà un osservatorio nazionale per il controllo della filiera del jet fuel: «Al momento non ci sono problemi negli scali italiani» ... ilsole24ore.com Buttafuoco, Venezi e il sogno gramsciano della destra sepolto in una crisi di nervi post-referendaria Di Salvatore Merlo Il caso della Fenice e quello della Biennale. E senza Zaia, il centrodestra rischia di compromettere un vantaggio dato per scontato. Error - facebook.com facebook Don Matteo Selmo: «Ero in crisi, così papa Francesco mi ha aiutato a rimanere sacerdote. Fui massacrato per aver cantato "Brividi" sull’altare» x.com