Crisi jet fuel Enac lancia l’Osservatorio permanente sulla filiera del trasporto aereo

Da quotidiano.net 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Enac ha annunciato l’avvio di un Osservatorio permanente dedicato alla filiera del trasporto aereo, in risposta alla crisi del jet fuel. La decisione arriva in un momento di tensioni internazionali che stanno influenzando anche il settore energetico e la disponibilità di carburanti per l’aviazione. La misura mira a monitorare da vicino le dinamiche del mercato e le eventuali ripercussioni sul trasporto aereo nazionale.

Roma, 29 aprile 2026 – In un contesto internazionale attraversato da tensioni crescenti e da inevitabili riflessi sul piano energetico, il trasporto aereo torna al centro dell’attenzione istituzionale. Non per una crisi in atto, almeno non negli scali italiani, ma per la consapevolezza che prevenire, oggi, è molto più strategico che intervenire domani. È su questa linea che si colloca la proposta avanzata da Pierluigi Di Palma, alla guida di Enac, insieme al Comitato istituzionale della Fondazione PACTA - patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo: istituire un osservatorio permanente sulla filiera del trasporto aereo, con un focus specifico sul nodo più sensibile, quello del jet fuel.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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