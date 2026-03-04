Vertice a Fiumicino | istituzioni e operatori a confronto sul futuro del trasporto aereo

Il 4 marzo 2026 a Fiumicino si è svolto un incontro tra rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore del trasporto aereo. L’obiettivo era discutere le prospettive future del comparto, coinvolgendo diverse figure e realtà attive nel settore. L’appuntamento ha visto la partecipazione di vari stakeholder, che hanno affrontato questioni legate alla gestione e allo sviluppo dei servizi aeroportuali.

Al Terminal 5 del Leonardo da Vinci, inaugurata per l'occasione l'esposizione dell'opera "Il ramo d'oro" dell'artista Giosetta Fioroni "Desidero innanzitutto ricordare l'illustre giurista e amico Antonio Catricalà sulle cui orme abbiamo costituito l'Osservatorio, con la Luiss School of Law: un laboratorio culturale d'eccellenza, essenziale per affrontare, in sinergia con tutti i player del comparto, le sfide cruciali che attendono il futuro del trasporto aereo. – ha dichiarato il presidente Enac Pierluigi Di Palma. – Nel corso della sua prestigiosa carriera, Catricalà ha approfondito, con lungimiranza, i temi della concorrenza e della liberalizzazione, un percorso che in Italia è stato avviato da Enac quasi 30 anni fa, diventando un modello riconosciuto a livello internazionale.