Un uomo di 24 anni è stato arrestato a Bolzano dopo aver aggredito due agenti intervenuti in seguito a una rapina nel quartiere Don Bosco. I cittadini avevano segnalato un sospetto nelle vicinanze, portando le forze dell’ordine sul posto. Durante la colluttazione, gli agenti hanno riportato alcune ferite e sono stati medicati sul luogo. La situazione si è conclusa con l’arresto dell’uomo, che ora si trova in stato di fermo.

? Domande chiave Come hanno fatto i cittadini a segnalare il sospetto al quartiere?. Quali ferite hanno riportato gli agenti dopo l'aggressione nel Don Bosco?. Chi sono gli altri soggetti coinvolti nei furti nei supermercati?. Perché le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli nel fine settimana?.? In Breve Controlli straordinari coordinati dal Questore Giuseppe Ferrari hanno coinvolto 147 persone e 19 veicoli.. Due agenti della Squadra Volante feriti necessitano di cinque giorni di guarigione.. Furti nei supermercati di centro e Oltrisarco coinvolgono un richiedente asilo e due cittadini.. Piazza Mazzini registra denuncia per possesso di coltello da parte di un cittadino marocchino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano, 24enne arrestato: aggredisce due agenti dopo la rapina

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