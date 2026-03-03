Sto già pedalando e studiando per Sanremo 2027 Ci sono molte cose da fare Il gesto di Carlo Conti lo terrò sempre nel cuore | così Stefano De Martino al Tg1

Stefano De Martino è intervenuto in diretta al Tg1 per condividere che sta già lavorando alla preparazione di Sanremo 2027, ricoprendo i ruoli di conduttore e direttore artistico. Ha menzionato di aver già iniziato a pedalare e studiare, sottolineando che ci sono molte cose da fare per l’evento. Ha anche ricordato un gesto di Carlo Conti, che conserverà nel cuore.

Stefano De Martino è apparso in diretta al Tg1 per parlare di come si sta preparando per il Festival di Sanremo 2027 nei panni di conduttore e direttore artistico. “Sto iniziando a pedalare. Diciamo che questa è la fase più interessante, la fase di studio. – ha affermato – Ho comprato tutte le enciclopedie redatte negli ultimi anni che parlano del Festival di Sanremo. Ed è bello vedere tutte le varie interpretazioni e tutti i cambiamenti che il Festival ha subito negli anni, perché penso che, per scrivere una nuova pagina (che è quello che spero di fare) bisogna conoscere anche tutte le precedenti” Il passaggio di testimone da Carlo Conti a De Martino è arrivato durante la finale di sabato: “È stata un’emozione, anche un pò inaspettata, perché io sono entrato all’Ariston in maniera rocambolesca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sanremo, Carlo Conti sostituito da Stefano De Martino nel 2027? "Spero ci sia qualcun altro più giovane"Carlo Conti sta lavorando assiduamente per ultimare i preparativi del Festival di Sanremo 2026, che si svolgerà da martedì 24 a sabato 28 febbraio.

Sanremo 2027, Carlo Conti non ci sarà: arriva Stefano De Martino?L’annuncio è arrivato durante una puntata del podcast Pezzi – Dentro la musica: «Molto remota la possibilità di tornare nello stesso ruolo.

