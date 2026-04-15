Trump contro Meloni | Non è coraggiosa e non ci sta aiutando Lo strappo dopo gli insulti al Papa

In una dichiarazione recente, l'ex presidente degli Stati Uniti ha criticato la leader italiana, accusandola di mancanza di coraggio e di non aver fornito supporto. La polemica è arrivata dopo insulti rivolti al Papa, scatenando una reazione pubblica che ha diviso opinionisti e politici. La disputa tra le due figure si inserisce in un clima di tensione internazionale, con risvolti che coinvolgono anche altre personalità politiche e diplomatiche.

NEW YORK C'è qualcosa di profondamente manicheo nel modo in cui Donald Trump amministra il club dei suoi amici globali. O sei con lui, o sei «inaccettabile». E oggi, nel girone dei «dannati di Mar-a-Lago», è finita Giorgia Meloni. La premier italiana, fino a ieri celebrata come la Trump whisperer d'Europa, descritta dal presidente come una «donna fantastica», l'unica leader europea a presenziare alla cerimonia del suo insediamento, interlocutrice miracolosamente capace di tradurre il sovranismo in un linguaggio per lui comprensibile, è stata ufficialmente declassata a «delusione dell'anno» in una intervista al Corriere della Sera.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Trump contro Meloni: «Non è coraggiosa e non ci sta aiutando». Lo strappo dopo gli insulti al Papa Meloni: Con Trump su molte cose non sono d'accordo. Diritto internazionale va difeso Trump-Leone XIV, Meloni e La Russa parlano del viaggio in Africa del papa senza nominare gli insulti di Trump. Salvini: “Non è intelligente attaccarlo”La politica italiana reagisce al durissimo attacco rivolto da Donald Trump a papa Leone XIV. Leggi anche: Caqueret a Dazn dopo Juve Como: «Abbiamo fatto una bella partita contro una squadra forte. Il mister ci sta aiutando molto. Il gol? Non potevo sbagliare»