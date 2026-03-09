stefano de martino parla del suo festival di sanremo le dichiarazioni

Stefano De Martino ha commentato il suo ruolo nel prossimo Festival di Sanremo, sottolineando alcuni aspetti della sua partecipazione. Ha condiviso dettagli sulle sue impressioni e sul suo coinvolgimento nel evento, senza entrare in polemiche o analisi approfondite. Le sue dichiarazioni si concentrano su ciò che il Festival rappresenta per lui e sul suo contributo all’edizione 2024.

Stefano De Martino a Sanremo: il Festival che non ti aspetti. Le dichiarazioni del conduttore. C’è un momento preciso nella storia della televisione italiana in cui il Festival di Sanremo cambia pelle. Non è quando cambia il palco, non è quando arrivano le nuove luci o l’ennesima scenografia futuristica. Succede quando cambia il modo di stare su quel palco. Ed è esattamente ciò che potrebbe accadere con Stefano De Martino alla conduzione. Leggi anche Samira Lui è la nuova testimonial del Friuli: le prime immagini sulle piste innevate A Le Iene, Stefano ha dichiarato: “Ho il vantaggio di avere un bel po’ di tempo per preparare tutto. Sarà un nell’anno intenso, lungo, però sono contento. 🔗 Leggi su 361magazine.com

