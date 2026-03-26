Pierdavide Carone e la lettera a De Martino | Ho saputo che sarai conduttore a Sanremo così ti ho scritto

Pierdavide Carone ha scritto una lettera a Stefano De Martino dopo aver appreso che quest’ultimo sarà tra i conduttori di Sanremo 2027. La comunicazione è stata pubblicata online e fa riferimento alla notizia riguardante la partecipazione di De Martino alla manifestazione musicale. La lettera invita alla collaborazione e si rivolge direttamente al conduttore.

Pierdavide Carone ha scritto una lettera a Stefano De Martino dopo aver saputo che sarà conduttore di Sanremo 2027. Sono stati concorrenti insieme di Amici nel 2010. Il messaggio del cantante sembrerebbe una richiesta in vista della prossima edizione: "Quando ho saputo, non ho potuto fare a meno di pensarti e scriverti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Stefano De Martino a Sanremo 2027, arriva la lettera di Pierdavide CaroneStefano De Martino alla guida del Festival di Sanremo 2027 continua a far discutere e ad alimentare reazioni nel mondo dello spettacolo.

De Martino: "Quando ho saputo di Sanremo, ho videochiamato i miei. Cattelan? In gamba, magari gli passerò il testimone"Il passaggio di consegne sul palco del Teatro Ariston, i dubbi di molti (è troppo giovane? Ha le competenze musicali?), il salto di gioia di altri (è...

Contenuti utili per approfondire Pierdavide Carone

Temi più discussi: stele Pierdavide Carone; Roxy Bar - Petra Magoni, Finaz, Melody Castellari, Nathalie Aarts, Neja, Pierdavide Carone, Antonio Maggio, Solo (19/03/2026); Accadde oggi, l’almanacco musicale del 22 marzo; La rock band Silver Vibes vince il Messina Music Contest 2026.

Pierdavide Carone scrive a De Martino e si ‘prenota’ per Sanremo: Abbiamo condiviso un pezzo importante della vitaIl cantante romano ha indirizzato una lettera al prossimo conduttore e direttore artistico del Festival, ricordando i vecchi tempi ad Amici di Maria De Filippi ... libero.it

Stefano De Martino, la lettera dell'ex Amici Pierdavide Carone: Ho sentito che farai Sanremo e ho deciso di scrivertiIl cantante manda un lungo messaggio all'ex compagno di talent, tra i complimenti dovuto e un pensiero al prossimo Festival ... today.it

Pierdavide Carone ha scritto una lettera a Stefano de Martino se siete curiosi di scoprire di cosa si tratta leggete qui https://www.ultimenotizieflash.com/cinema/news-spettacolo/pierdavide-carone-scrive-a-stefano-de-martino-la-vita-ci-ha-portato-lontani - facebook.com facebook