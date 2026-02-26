Sanremo Conti | Offeso per endorsement a De Martino? No ho detto che è il mio ultimo Festival

Durante la conferenza stampa, il conduttore ha commentato la sua partecipazione al festival, precisando di non essere stato offeso dalle polemiche recenti. Ha anche affermato che questa sarà la sua ultima presenza come conduttore, sottolineando di voler concludere la sua esperienza nel modo migliore. Ha inoltre evidenziato che il festival si conferma un evento molto seguito, con risultati di rilievo.

«Sicuramente è un festival che si conferma in ottima salute con numeri importanti. Come sapete dalla prima conferenza stampa ho detto che mi piace valutare il festival nella sua interezza, quindi sotto più profili e più dati. Partiamo da un dato che è sicuramente un dato che fa vedere un festival in crescita, rispetto alla seconda puntata, con una share che è aumentata di un punto e mezzo percentuale ed è il quarto miglior risultato dal 1995 ad oggi». Lo dice Williams Di Liberatore, direttore dell’intrattenimento prime time Rai alla conferenza stampa di Sanremo dopo la seconda serata. "Anche la crescita sul digitale è stata molto importante come abbiamo visto dai dati Auditel. 🔗 Leggi su Feedpress.me

“Mio figlio Matteo verrà a Sanremo, ma non vuole che gli presenti i cantanti. Andrà a pescare”. Poi conferma: “Sarà il mio ultimo Festival”: così Carlo Conti“Per me ora inizia la parte divertente: è la punta dell’iceberg, perché il lavoro fatto in questi mesi finalmente lo condividi col pubblico.

