Ciam Industrie Quel polo del freddo che guarda al mondo

La Ciam Industrie celebra cinquant’anni di attività nel settore della refrigerazione e dell’arredamento professionale, fondata nel 1977. L’azienda si è affermata come leader in Italia e nel mondo, sviluppando prodotti e soluzioni per il settore del freddo. La sua presenza internazionale e il riconoscimento nel settore testimoniano una lunga storia di crescita e di investimenti nel campo della tecnologia e dell’innovazione.

CINQUANT’ANNI di attività. La Ciam, fondata nel 1977, leader nel settore della refrigerazione e dell’ arredamento professionale, riconosciuta a livello internazionale nel mondo ho.re.ca, li celebrerà il prossimo anno forte di radici solide nella terra umbra e di capacità di innovarsi per andare incontro alle esigenze del settore, di coloro che vi operano e del mercato globale. "Quando racconto la storia di Ciam, parto dagli anni Settanta, quando l’azienda prese forma da un’intuizione di mio padre, Giuseppe Malizia – dice Federico Malizia, ceo di Ciam –. Di professione assicuratore, visitava ogni giorno aziende e questa esperienza gli permise di osservare da vicino il tessuto produttivo locale.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ciam Industrie. Quel polo del freddo che guarda al mondo Notizie correlate Milan, Baresi: “Berlusconi voleva che diventassimo i più forti al mondo. Ripetere quel ciclo? Dico che …”Era il 20 febbraio del 1986 quando Silvio Berlusconi firmò i documenti per perfezionare l'acquisto del Milan. Aprile a Sala Ichòs: storie intime, voci di donne e teatro che guarda al mondoUn mese di teatro capace di coniugare racconto personale e visione collettiva al Teatro Sala Ichòs tra spettacolo narrativo-musicale e performance... Altri aggiornamenti Si parla di: Ciam Industrie. Quel polo del freddo che guarda al mondo. Ciam Industrie. Quel polo del freddo che guarda al mondoCINQUANT’ANNI di attività. La Ciam, fondata nel 1977, leader nel settore della refrigerazione e dell’arredamento professionale, riconosciuta a livello ... quotidiano.net In Umbria nasce polo della refrigerazione commerciale(ANSA) - PERUGIA, 22 SET - In Umbria nasce un gruppo industriale da quasi 80 milioni di euro di fatturato nel settore della refrigerazione commerciale. Succede con Ciam industrie, la nuova holding ... msn.com