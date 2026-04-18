Durante le audizioni presso le commissioni della Camera giovedì, membri del governo e parlamentari repubblicani hanno criticato le grandi aziende americane, ritenendole responsabili dell’aumento dell’inflazione. Le dichiarazioni hanno puntato il dito contro le pratiche di mercato adottate dalle imprese, accusandole di aver contribuito alla situazione economica attuale. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dalle aziende coinvolte in merito alle affermazioni ascoltate.

I membri del governo Trump e i parlamentari repubblicani hanno accusato duramente le grandi aziende americane di alimentare l’inflazione, spostando il sulle pratiche di mercato durante le audizioni presso le commissioni della Camera giovedì. Robert F. Kennedy Jr., attuale Segretario alla Salute, insieme a Brooke Rollins, Segretaria all’Agricoltura, e al presidente della Commissione Ways and Means Jason Smith, hanno puntato il dito contro la concentrazione industriale in settori chiave come quello sanitario, agricolo e alimentare. La nuova linea politica tra regolamentazione e antitrust. Il statunitense sta vivendo una trasformazione profonda, dove il Partito Repubblicano, storicamente vicino ai vertici dell’industria, sembra ora orientarsi verso una posizione più populista e critica nei confronti dei grandi gruppi economici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA, Repubblicani contro le industrie: colpevoli dell’inflazione

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