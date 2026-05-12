Emis Killa | cessione quote tra società per 400 mila euro
Un'artista noto nel panorama musicale è coinvolto in una operazione di cessione quote societarie per un importo di 400 mila euro. La transazione ha sollevato alcune domande riguardo alla valutazione della società, che sembra non corrispondere ai ricavi effettivi registrati. Inoltre, si è notato che il rapper svolge contemporaneamente il ruolo di venditore e acquirente nella stessa operazione.
? Domande chiave Perché la valutazione della società contrasta con i ricavi reali? Come può il rapper agire contemporaneamente come venditore e acquirente? Quali legami uniscono l'operazione finanziaria alle indagini della Procura? Cosa nasconde lo spostamento di capitali tra le due società??? In Breve Lullaby srls ha generato 629.294 euro di ricavi con 62.843 euro di utile nel 2024. Pagamento della cessione previsto in quattro rate costanti da 100.000 euro ciascuna. Nemesi srl ha registrat .🔗 Leggi su Ameve.eu
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