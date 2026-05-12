Emis Killa | cessione quote tra società per 400 mila euro

Un'artista noto nel panorama musicale è coinvolto in una operazione di cessione quote societarie per un importo di 400 mila euro. La transazione ha sollevato alcune domande riguardo alla valutazione della società, che sembra non corrispondere ai ricavi effettivi registrati. Inoltre, si è notato che il rapper svolge contemporaneamente il ruolo di venditore e acquirente nella stessa operazione.

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