Emergenza sulla nave Hondius | 11 contagi e una turista in crisi

A bordo della nave Hondius si è verificato un aumento dei casi di contagio, con 11 persone risultate positive e una turista francese in condizioni di emergenza. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità locali, che si stanno preparando a intervenire. Restano da capire quali misure saranno adottate per fermare la diffusione del virus e come verrà assistita la turista in difficoltà.

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