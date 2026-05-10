Emergenza sulla nave MV Hondius | 3 morti per l’Hantavirus

Nella mattinata di oggi, sulla nave MV Hondius si sono verificati tre decessi attribuiti all’Hantavirus. Le autorità sanitarie stanno indagando sulle modalità di trasmissione del virus, che può avvenire attraverso l’inalazione di particelle presenti in ambienti chiusi. Sono stati segnalati diversi casi di pazienti con sintomi che differiscono tra la forma polmonare e quella renale, che richiedono approcci diagnostici distinti.

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