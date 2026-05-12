Emergenza sul lago a Vassena | interviene la squadra nautica

Nel primo pomeriggio di martedì 12 maggio, intorno alle 14, i Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti nel comune di Oliveto Lario per un soccorso nautico sul lago. La richiesta di intervento è arrivata alla sala operativa, che ha attivato la squadra nautica per aiutare una persona o un'imbarcazione in difficoltà. L’intervento si è svolto in un’area del lago vicino a Vassena.

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