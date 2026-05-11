Il futuro della nautica sostenibile passa dal Lago di Como

Il Lago di Como si conferma come un punto di riferimento per la nautica sostenibile, dove si concentrano attività di ricerca e innovazione nel settore. La regione si sta spostando verso soluzioni più ecologiche per la mobilità sulle acque, contribuendo a promuovere pratiche più rispettose dell’ambiente. Numerosi progetti legati alla transizione ecologica si svolgono in questa zona, che continua a essere un laboratorio per il futuro della nautica sostenibile.

La transizione ecologica corre anche sull’acqua. E il Lago di Como, ancora una volta, si conferma uno dei luoghi simbolo dove innovazione, ricerca e sostenibilità si incontrano per immaginare il futuro della mobilità nautica. Si è chiusa con successo la sesta edizione di Villa d’Este Style.🔗 Leggi su Today.it

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