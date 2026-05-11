Villa d’Este Style Electric Yachting 2026 | il Lago di Como laboratorio della nautica sostenibile

Lo scorso 10 maggio si è svolta la sesta edizione di Villa d’Este Style Electric Yachting, presso l’hotel cinque stelle di Villa d’Este sul Lago di Como. La manifestazione si è concentrata sulla nautica sostenibile, con esposizioni e presentazioni di imbarcazioni elettriche. L’evento ha visto la partecipazione di aziende e professionisti del settore, che hanno mostrato novità e tecnologie legate alla propulsione elettrica per il mare.

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Si è conclusa con successo la sesta edizione di Villa d’Este Style Electric Yachting, andata in scena domenica 10 maggio nella suggestiva cornice di Villa d’Este, storico hotel cinque stelle sul Lago di Como e simbolo dell’ospitalità italiana di lusso. L’evento si conferma oggi uno dei principali.🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Villa d’Este Style Electric Yachting torna l’evento dedicato alle imbarcazioni elettriche sul Lago di ComoVilla d’Este, iconico albergo 5 stelle lusso sul Lago di Como, parte di Villa d’Este La Collezione riaccende i riflettori sulla mobilità del futuro... Argomenti più discussi: Villa d’Este Style Electric Yachting 2026: il futuro della nautica elettrica sul Lago di Como | Quattroruote.it; Villa d’Este Style Electric Yachting torna l’evento dedicato alle imbarcazioni elettriche sul Lago di Como; Villa d'Este accende la nautica elettrica: torna l'Electric Yachting sul Lago di Como; Gli hamburger più famosi del mondo e Banco Alimentare Lombardia donano 80 pasti caldi a settimana. ELECTRIC LINE DI BERTOLACCINI LEONARDO, BERTOLACCINI LORENZO - Results on X | Live Posts & Updates x.com Villa d’Este Style Electric Yachting 2026: il Lago di Como laboratorio della nautica sostenibileTra ricerca universitaria, cantieri internazionali e tecnologie a zero emissioni, il Lago di Como si conferma capitale dell’innovazione nella nautica sostenibile. quicomo.it