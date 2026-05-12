Emergenza sanitaria sul Gargano | con l' estate alle porte si studia la strategia per garantire il diritto alla salute H24

Questa mattina si è svolto a Foggia un incontro presso la sede della Asl, dedicato alla pianificazione della gestione sanitaria nelle aree balneari del Gargano, in vista dell’arrivo della stagione estiva. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle autorità sanitarie per discutere le strategie necessarie a garantire servizi di assistenza continua e risposte immediate in zona. Si tratta di un passaggio importante per assicurare la tutela della salute pubblica durante i mesi più caldi dell’anno.

Si è tenuto questa mattina, nella sede della Asl di via Protano a Foggia, un incontro dedicato alla gestione sanitaria delle località balneari garganiche in vista dell’imminente stagione estiva. Al tavolo istituzionale hanno preso parte il sindaco di Vieste e presidente della Provincia di Foggia.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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