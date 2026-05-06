La strategia UE contro lo spopolamento per garantire il diritto di restare

Il 6 maggio 2026, una dichiarazione afferma che la volontà di lasciare un luogo deve essere una decisione personale e non obbligata, sottolineando l'impegno dell'Unione Europea a contrastare lo spopolamento nelle aree rurali. La strategia mira a garantire che le persone abbiano la possibilità di restare nei loro territori, promuovendo iniziative di sviluppo e miglioramento delle condizioni di vita. Le misure sono state annunciate in un contesto di attenzione crescente verso le zone meno popolate.

Roma, 6 maggio 2026 – “Partire deve sempre essere una scelta libera, mai una necessità”, con queste parole il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto ha aperto l’evento di lancio della “ Right to Stay Strategy”, la strategia per il diritto di restare che mira a garantire a ogni europeo la possibilità di costruire il proprio futuro nel “luogo che chiama casa”. Il “diritto di restare” o “libertà di restare” era stato, per la prima volta, portato a Bruxelles da Enrico Letta nel suo rapporto “Much more than a market ” pubblicato ad aprile 2024, in cui l’ex primo ministro italiano legava a doppio filo il concetto di competitività a quello della coesione.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La strategia UE contro lo spopolamento per garantire il “diritto di restare” Notizie correlate Leggi anche: “Una piega per lo Ior”: oltre 28mila euro raccolti per garantire il diritto allo studio agli adolescenti con tumore Giappone studia la rete romagnola contro lo spopolamentoUna delegazione accademica giapponese guidata dalla professoressa Hiroko Kudo sta attraversando la Romagna per studiare il modello di sviluppo locale... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La Vig italiana fa scuola in Europa; La nuova PAC contro gli incendi: l’agricoltura Ue diventa infrastruttura climatica; Giovani in fuga dal Sud, Antoci porta il caso a Bruxelles: Serve una risposta europea contro la desertificazione sociale. La strategia UE contro lo spopolamento per garantire il diritto di restareLa Commissione europea lancia il piano sul diritto di restare contro lo spopolamento, ma dal Comitato delle Regioni arriva l’allarme: senza una politica di coesione forte, rischia di restare uno slo ... quotidiano.net Dall’Ue la prima strategia contro la povertà e per migliorare la vita delle persone con disabilitàLa Commissione europea presenta un corposo piano sociale che prevede anche interventi per combattere la crisi abitativa e a favore dei minori ... italiaoggi.it Fa acqua la strategia di Israele per frenare la violenza dei coloni x.com Il CDA approva la quarta versione della strategia per evitare il fallimento: niente rincari immediati per i cittadini, ma il servizio subirà tagli per recuperare efficienza - facebook.com facebook