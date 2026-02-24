Emergenza Xylella sul Gargano | la Regione si affida alla ricercatrice spagnola Blanca B Landa

La diffusione della Xylella fastidiosa sul Gargano ha causato la morte di oltre 150 alberi in poche settimane. La causa principale è l'infestazione di piante di ulivo che, senza interventi rapidi, rischiano di compromettere l’intera area. Le autorità hanno deciso di coinvolgere una ricercatrice spagnola per studiare metodi efficaci di contenimento. La situazione rimane critica e richiede interventi immediati. La prevenzione resta la priorità per limitare la diffusione del batterio.

La Xylella fastidiosa minaccia la Puglia e avanza sul Gargano, dove è stata riscontrata la presenza di altri 177 alberi infetti. Per questo motivo, Regione Puglia ha inteso rafforzare la propria strategia contro la Xylella fastidiosa coinvolgendo una delle massime esperte internazionali in materia di fitopatie. Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e l’assessore regionale all’Agricoltura e Sviluppo rurale, Francesco Paolicelli, hanno incontrato, nel palazzo della Presidenza, la ricercatrice spagnola Blanca B. Landa, che ha accolto la proposta di entrare a far parte del comitato tecnico-scientifico regionale impegnato nel contrasto ai vettori del batterio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it La ricercatrice Blanca Landa entra nel comitato regionale anti-Xylella: "Contributo determinante"Blanca Landa, ricercatrice di fama internazionale, entra nel comitato regionale anti-Xylella per il suo lavoro di ricerca sulle malattie delle piante. Xylella, team di scienziati da tutto il mondo per fermare la pandemia. Blanca Landa nominata nel comitato scientifico: chi èBlanca Landa entra nel comitato scientifico per combattere la Xylella, causata dalla diffusione del batterio che avanza in Puglia. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Xylella in Puglia, 12 anni dopo: emergenza e adattamento; Xylella, la Regione arruola un’esperta internazionale, il Gargano rischia nuovo fronte dell’emergenza; NAPOLEONE CERA: IL GARGANO NON PUO’ DIVENTARE IL PROSSIMO FRONTE DELL’EMERGENZA XYLELLA; Agenzia nr. 300 - Xylella. Cera: il Gargano non può diventare il prossimo fronte dell’emergenza. Ho chiesto audizione urgente dell’assessore in commissione agricoltura. XYLELLA GARGANO Xylella, il Gargano teme un nuovo focolaioNel territorio del Gargano cresce la preoccupazione per 177 nuovi alberi risultati infetti dall'insetto nel Foggiano ... statoquotidiano.it Xylella, team di scienziati da tutto il mondo per fermare la pandemia. Blanca Landa nominata nel comitato scientifico: chi èReclutare i migliori scienziati nazionali e internazionali per arginare l'avanzata dell'infezione da Xylella, ormai arrivata in provincia di Foggia: altri 177 ulivi sono stati, ... quotidianodipuglia.it XYLELLA, L'ALLARME DI CERA: “Il Gargano non può diventare il nuovo fronte dell’emergenza” - facebook.com facebook