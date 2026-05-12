Emarginato dalla Juventus l’addio è sempre più vicino

Nelle ultime settimane si sono intensificate le voci riguardo a un possibile addio di un giocatore ormai fuori dal progetto della Juventus. Le decisioni prese nelle sedi di mercato sembrano indicare un avvicinamento alla fine del rapporto. La situazione appare in evoluzione, con segnali che suggeriscono un cambiamento imminente per il calciatore coinvolto. La questione sta attirando l’attenzione tra gli addetti ai lavori, mentre le trattative proseguono in modo riservato.

di Alessio Lento Alla Juventus si sta muovendo qualcosa dentro le stanze dove si decide il mercato, non soltanto sul campo. E quando cambia il peso delle persone, prima ancora dei nomi sulla lista acquisti, vuol dire che una stagione ha lasciato segni più profondi di quanto sembri. La linea che filtra è abbastanza chiara: più voce a chi conosce la Serie A, più presenza italiana nelle scelte tecniche, meno fiducia cieca in certe operazioni arrivate dall’estero e poi finite sotto accusa. Non è una rivoluzione annunciata con comunicati e fanfare, almeno per ora. È più una correzione di rotta, di quelle che si capiscono dai segnali. Il dirigente...🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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