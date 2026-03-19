Juventus Vlahovic sempre più vicino al rinnovo

Secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, Vlahovic è sempre più vicino a firmare un nuovo contratto con la Juventus. La trattativa tra l’attaccante e il club sembra aver trovato una soluzione positiva, con l’accordo che si avvicina. La decisione definitiva potrebbe arrivare nelle prossime settimane, chiudendo così il dibattito sul futuro del calciatore in bianconero.

Vlahovic vicino al rinnovo Secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, Vlahovic sembra essere stato convinto a rinnovare con la Juventus. Vlahovic si è convinto che restare alla Juventus rappresenti la soluzione migliore in assoluto per il prosieguo della sua carriera. La dirigenza sta preparando una proposta ufficiale per il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Juventus - Vlahovic, rinnovo sempre più vicino

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