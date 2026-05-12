Elezioni Macerata il confronto del Carlino con i 5 candidati a sindaco | nuovo ospedale parcheggi e stipendi della giunta

Il primo confronto pubblico tra i cinque candidati a sindaco di Macerata si è svolto il 12 maggio 2026 al Basquiat Bistrot, nel centro storico. La galleria Scipione era piena di spettatori, mentre i candidati hanno discusso di temi come il nuovo ospedale, i parcheggi e gli stipendi della giunta. L’evento è stato organizzato dal quotidiano locale, con il pubblico presente per ascoltare le posizioni dei candidati sulle questioni principali della città.

Macerata, 12 maggio 2026 – Galleria Scipione gremita, al Basquiat Bistrot, nel centro storico di Macerata per il primo faccia a faccia pubblico tra i cinque candidati a sindaco. A poco più di dieci giorni dal voto, l’appuntamento è stato promosso dal Resto del Carlino. Il primo cittadino uscente Sandro Parcaroli per la coalizione di centrodestra, Gianluca Tittarelli per quella di centrosinistra, Mattia Orioli per il Terzo Polo, Giordano Ripa con Futuro per Macerata e Marco Sigona di Officina delle idee per Macerata hanno illustrato la propria visione della città, sostenuti in platea dalle rispettive tifoserie. Due minuti di tempo ciascuno per rispondere su cinque temi caldi: come è cambiata la città dal 2020 al 2026, sanità, sosta, rifiuti, trasparenza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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