Oggi alle 18 nel rione Verde si terrà un dibattito tra i quattro candidati sindaco, organizzato da Qn-Il Resto del Carlino. L’incontro rappresenta un momento di confronto diretto tra i candidati prima delle elezioni comunali a Faenza. La discussione si svolgerà in un luogo pubblico e sarà aperta ai cittadini interessati a seguire le proposte dei candidati per la guida della città.

È in agenda oggi alle 18 al rione Verde il dibattito fra i quattro candidati sindaci organizzato da Qn-Il Resto del Carlino. A confrontarsi saranno il candidato del campo largo Massimo Isola, il civico Gabriele Padovani, sostenuto da Fratelli d’Italia, Claudio Miccoli, che ha dalla sua Lega e Forza Italia, e il militante di Potere al Popolo Giuseppe Apicella Binni: sul palco ci saranno il vicedirettore de Il Resto del Carlino Valerio Baroncini, e la giornalista della redazione di Ravenna Sara Servadei. Le porte di via Cavour 37 apriranno già alle 17.30. Faenza è, insieme a Imola, la sola città medio-grande dell’Emilia Romagna ad andare al...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Faenza, elezioni del nuovo sindaco. Oggi il confronto dei candidati

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