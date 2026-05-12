Elezioni il parlamentare del M5s Ricciardi a Faenza per sostenere la lista
Giovedì 14 maggio 2026, alle 18, un parlamentare del Movimento 5 Stelle sarà presente a Faenza per un incontro pubblico. L’obiettivo è sostenere la lista del partito in vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno tra il 24 e il 25 maggio. L’evento si svolgerà in un luogo ancora da definire e vedrà la partecipazione di rappresentanti locali e cittadini interessati.
Il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei deputati, Riccardo Ricciardi, sarà a Faenza giovedì 14 maggio 2026, alle 18, per un incontro pubblico a sostegno della lista M5S in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. L'appuntamento si terrà presso il comitato elettorale.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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