Elezioni Faenza a sostenere la corsa a sindaco di Gabriele Padovani arriva Marco Rizzo

Le elezioni amministrative a Faenza sono in pieno svolgimento e si avvicinano al momento delle decisioni. Giovedì 16 aprile, in piazza del Popolo, Marco Rizzo, fondatore del partito Democrazia sovrana popolare, supporterà la candidatura a sindaco di Gabriele Padovani di Area Liberale, che ha ricevuto anche l’appoggio di Fratelli d’Italia. La presenza di Rizzo si inserisce nel quadro delle iniziative di sostegno alla corsa elettorale.

Le elezioni amministrative a Faenza entrano nel vivo. Giovedì 16 aprile, in piazza del Popolo, a sostenere la candidatura a sindaco di Gabriele Padovani di Area Liberale, che ha incassato anche l'appoggio di Fratelli d'Italia, sarà Marco Rizzo, fondatore del partito Democrazia sovrana popolare.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Elezioni a Faenza, Gabriele Padovani presenta i candidati di Area LiberaleÈ stata presentata stamattina in piazza del Popolo a Faenza, al banchetto sotto la Torre dell'orologio, la lista di Area Liberale di Gabriele... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La lista civica Faenza Cresce si presenta. Sostegno a Massimo Isola e attenzione al territorio e alle famiglie con asili gratuiti; Elezioni amministrative, Azione si schiera: sostegno alle liste civiche di centrosinistra a Faenza e Cervia; Sicurezza, mobilità e giovani. La lista civica Faenza Cresce presenta il programma elettorale; Primo evento pubblico per la lista Faenza Pop. Elezioni comunali a Faenza: Italia Viva partecipa alla lista Faenza Pop che sostiene Isola come candidato sindacoItalia Viva correrà alle prossime elezioni amministrative manfrede a sostegno del centrosinistra e del candidato sindaco Massimo Isola all'interno della ... ravennanotizie.it Elezioni amministrative, Azione si schiera: sostegno alle liste civiche di centrosinistra a Faenza e CerviaIn vista delle prossime elezioni amministrative, Azione definisce il proprio posizionamento sul territorio ravennate, confermando la collaborazione con le coalizioni di centrosinistra sia a Faenza che ... ravennawebtv.it Italia Viva correrà alle prossime elezioni amministrative manfrede a sostegno del centrosinistra e del candidato sindaco Massimo Isola all’interno della neonata lista Faenza Pop – Lista Popolare - facebook.com facebook